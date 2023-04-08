Игнатов о матче с «Динамо»: «Сыграли так, как нас просили. Результат такой»

Сегодня, 22:47
Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов подвел итоги матча с «Динамо» (3:3) в 22-м туре РПЛ.
— Чем «Спартак» отличался от того, каким был в матче с «Ахматом» (0:0)?
— Думаю, вам виднее, чем «Спартак» отличался от того, каким он был в матче с «Ахматом». Мы выходим на поле. Сыграли так, как нас просили. Результат такой. У нас очень хорошая линия нападения, все друг друга хорошо дополняют. Нужно все равно показывать максимум.
— Что произошло? Это невезение?
— Я могу сказать, что работаю на максимум. То, что случилось называется футболом.
— Есть разочарование от результата сегодня?
— Конечно, мы играем каждый матч на победу.
— С чем можете связать такую неудачную серию, что нужно добавить, чтобы победы шли?
— Забить на один больше и все.
— Селихов в раздевалке что-то сказал, извинился?
— Сказал, что такое бывает. Он отличный парень и хороший вратарь. Он справится со всем.
— В плане установок и задач — это было тоже самое?
— Что получилось, а что нет разберем на неделе и будем готовиться к следующему матчу.
— По поводу упрощения игры. Сегодня все скатилось к навесам. С чем это связано?
— Не знаю. Посмотрите как играют соперники в штрафной. Там с первого раза играли какие-то стеночки. На счет коротких передач, когда все сидят в обороне тут уже тяжело. Обороняется команда.