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РПЛ

Сегодня, 11:11

Полузащитник «Спартака» Мозес приступил к индивидуальным тренировкам

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Виктор Мозес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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По информации «СЭ», полузащитник «Спартака» Виктор Мозес приступил к индивидуальным тренировкам после повреждения, но не сможет принять участия в ближайшем матче против «Краснодара».

Футболист получил повреждение в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3). На 25-й минуте он сел на газон и схватился за ногу. Врачи выбежали к нему и обрабатывали заморозкой левое бедро игрока. Мозес не смог продолжить игру.

В сезоне-2023/24 32-летний хавбек провел 4 игры, отметившись 1 голом.

В чемпионате России «Спартак» с 10 очками идет на 7-й позиции. Игра красно-белых и «быков» пройдет 2 сентября.

Виктор Мозес
ФК Спартак (Москва)
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2.09 13:00
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Кр. Советов – Факел
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Краснодар – Спартак
 - : -
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 - : -
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