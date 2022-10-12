Умяров из-за повреждения пропустит следующий матч «Спартака» против ЦСКА

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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров получил повреждение плюсневой кости в матче с «Крыльями Советов» в 12-м туре РПЛ. Хавбек пропустит матч против ЦСКА в 13-м туре чемпионата.
«Умяров травмировал плюсневую кость. Он точно пропустит ближайшие матчи команды, в том числе матч с ЦСКА», — сообщает «Чемпионат».
В этом сезоне Умяров провел 15 матчей и не отметился результативными действиями.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября, начало — в 20.00 по московскому времени. После 12 туров чемпионата России-2022/23 армейцы занимают четвертое место с 24 очками, а красно-белые идут на третьем месте с 25 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования