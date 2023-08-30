Умяров — о кризисе «Спартака»: «Если бы мы забивали каждый матч 4 гола, то играли бы где-то на луне»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в разговоре с «СЭ» объяснил неудачную серию команды в последних матчах чемпионата России.

«Если бы мы забивали в каждом матче по 4 гола, мы бы точно не играли в «Спартаке». Играли бы где-то на луне. Это футбол. Не хочется употреблять слово качели, но без черных и белых полос мы не сможем добиться результата. В команде отличная атмосфера, несмотря на недавние неудачи», — сказал Умяров «СЭ».

После 6 туров «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков. 2 сентября красно-белые сыграют против «Краснодара». Начало матча — в 20.00 по московскому времени.