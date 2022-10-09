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Сегодня, 16:58

Умяров о флешмобе в поддержку Ларина: «Решили, что это нужно»

Умяров рассказал о флешмобе в поддержку Ларина в матче против «Крыльев Советов»
Микеле Антонов
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал флешмоб в поддержку бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина.

«Решили, что это нужно. Что так нужно поддержку проявлять. Мы с ребятами ущерб, (причиненный действиями Ларина — прим. «СЭ») возмещаем. Все это знают.

У меня все еще есть надежда на справедливость. Все люди, которые пришли в суд, были в шоке, когда озвучили приговор. Когда процесс проходил, не думали, что [такой приговор] вообще реален. Когда начинаешь думать об этом, тяжело. Вы сами понимаете меня и ситуацию. Надеемся на мир, как можно скорее», — сказал Умяров «СЭ».

28 сентября Замоскворецкий суд Москвы также постановил взыскать с Ларина 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта. Ранее суд признал функционера виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Суд установил, что общий ущерб от действий Ларина составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
Николай Ларин
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