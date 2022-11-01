Умяров рассказал, о чем общается с находящимся в СИЗО Лариным

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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о том, поддерживает ли он связь с бывшим директором академии «Чертаново» Николаем Лариным, который находится в СИЗО.
— Ты говорил, что писал письма Ларину. Получил обратную связь?
— Да.
— В каких он условиях?
— Говорит, что в очень плохих. Три камеры уже поменял. В двух условия были более-менее, в одной — вообще ужасно. Чуть ли не на полу спал. Но сейчас, говорят, стало получше.
— Есть понимание, как можно ему помочь?
— Мы помогаем, как можем. Связь держим. Ларин в основном про нас спрашивает, как дела.
— У него есть возможность узнавать результаты матчей?
— Да, — цитирует Умярова Sport24.
Ранее «СЭ» сообщил, что футболисты «Крыльев Советов» написали письмо в Москомспорт с просьбой обжаловать приговор Николая Ларина.
Суд признал Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Суд установил, что общий ущерб от действий функционера составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования