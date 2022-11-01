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Умяров рассказал, о чем общается с находящимся в СИЗО Лариным

Руслан Минаев
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о том, поддерживает ли он связь с бывшим директором академии «Чертаново» Николаем Лариным, который находится в СИЗО.

— Ты говорил, что писал письма Ларину. Получил обратную связь?

— Да.

— В каких он условиях?

— Говорит, что в очень плохих. Три камеры уже поменял. В двух условия были более-менее, в одной — вообще ужасно. Чуть ли не на полу спал. Но сейчас, говорят, стало получше.

— Есть понимание, как можно ему помочь?

— Мы помогаем, как можем. Связь держим. Ларин в основном про нас спрашивает, как дела.

— У него есть возможность узнавать результаты матчей?

— Да, — цитирует Умярова Sport24.

Ранее «СЭ» сообщил, что футболисты «Крыльев Советов» написали письмо в Москомспорт с просьбой обжаловать приговор Николая Ларина.

Суд признал Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Суд установил, что общий ущерб от действий функционера составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-01-umyarov-derzhit-svyaz-s-nakhodyashchimsya-v-sizo-larinym-govorit-pomenyal-tri-kamery-v-odnoy-chutli-ne-na-polu-spal

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Наиль Умяров
2
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