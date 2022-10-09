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Сегодня, 16:50

Умяров: «Завтра МРТ. Чуть побаливает плюсневая кость»

Микеле Антонов
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после завершения матча 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:2) рассказал о своем повреждении.

«Завтра МРТ. Чуть побаливает плюсневая кость. Я еще на тренировке чуть-чуть почувствовал, на игре подвернул — неприятненько стало. Посмотрим, что дальше», — заявил Умяров.

«Спартак» продлил победную серию в РПЛ до трех матчей и поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 25 очков в 12 матчах.

В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с московским ЦСКА 16 октября.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
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