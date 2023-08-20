Умяров о лидерстве «Зенита»: «У нас давно не получается зацепиться за шанс»

Сегодня, 22:40
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал поражение от «Зенита» (1:3) в матче 5-го тура РПЛ.
— Впечатления после игры?
— Неприятные для фанатов, болельщиков и всех, переживающих за «Спартак». Не к этому готовились.
— Итог справедлив?
— Хочется сказать, что нет, но 3:1 достаточно неприятный счет для нас.
— Допуск единоборств от судей?
— Во время игры казалось, что некоторые моменты были в пользу «Зенита». С их стороны, наверное, казалось, что в пользу нас. Но это нормально.
— Много сюрпризов в составе. Это было неожиданно для всех. Как вы это восприняли?
— Нормально, как профессионал. У нас на каждой позиции по несколько человек. Это тренерское решение.
— Чем отличался этот «Спартак»?
— Изначально казалось, что это более атакующий стиль.
— Был ли какой-то момент, когда показалось, что «Спартак» перехватывает инициативу?
— Думаю, до второго гола было отчасти наше преимущество. Не было стопроцентных моментов, но были опасные подходы и удары.
— Тебе не кажется, что сегодня был шанс переломить всю историю с постоянным лидерством «Зенита»?
— Каждый сезон вы об этом говорите. Каждый сезон у нас есть шанс. Но как вы видите, у нас не получается за него зацепиться достаточно давно.
— Можно сказать, что Барриос и Вендел — другой уровень?
— Хорошие игроки. Насчет другого уровня, не знаю.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|1 : 1
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|4 : 0
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|2 : 0
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|1 : 3
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|4 : 0