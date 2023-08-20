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РПЛ

Сегодня, 22:40

Умяров о лидерстве «Зенита»: «У нас давно не получается зацепиться за шанс»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал поражение от «Зенита» (1:3) в матче 5-го тура РПЛ.

— Впечатления после игры?

— Неприятные для фанатов, болельщиков и всех, переживающих за «Спартак». Не к этому готовились.

— Итог справедлив?

— Хочется сказать, что нет, но 3:1 достаточно неприятный счет для нас.

— Допуск единоборств от судей?

— Во время игры казалось, что некоторые моменты были в пользу «Зенита». С их стороны, наверное, казалось, что в пользу нас. Но это нормально.

— Много сюрпризов в составе. Это было неожиданно для всех. Как вы это восприняли?

— Нормально, как профессионал. У нас на каждой позиции по несколько человек. Это тренерское решение.

— Чем отличался этот «Спартак»?

— Изначально казалось, что это более атакующий стиль.

— Был ли какой-то момент, когда показалось, что «Спартак» перехватывает инициативу?

— Думаю, до второго гола было отчасти наше преимущество. Не было стопроцентных моментов, но были опасные подходы и удары.

— Тебе не кажется, что сегодня был шанс переломить всю историю с постоянным лидерством «Зенита»?

— Каждый сезон вы об этом говорите. Каждый сезон у нас есть шанс. Но как вы видите, у нас не получается за него зацепиться достаточно давно.

— Можно сказать, что Барриос и Вендел — другой уровень?

— Хорошие игроки. Насчет другого уровня, не знаю.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
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 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
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Балтика – Урал
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19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
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Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 2 : 0
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 1 : 3
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 4 : 0
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