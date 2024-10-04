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Сегодня, 10:30

Зобнин: «Черенков — народный футболист, он влюблял народ в футбол»

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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос о том, кем для него является Федор Черенков. В четверг, 4 октября, исполняется 10 лет со дня смерти легендарного футболиста.

«Понятно, что имя Черенкова ассоциируется со «Спартаком». Это был великий футболист, человек. Я не был с ним лично знаком, к сожалению, но ту магию, которую он творил на футбольном поле, я помню. Я думаю, он влюблял большинство болельщиков тем, что делал на поле. Конечно, мы его можем называть народным футболистом, так как он влюблял народ в футбол», — сказал Зобнин.

Картина о Черенкове «Федя» выйдет в прокат 31 октября. Главную роль в ленте исполнил Станислав Румянцев, его дублером в спортивных сценах был экс-полузащитник сборной России Роман Воробьев.

Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет. В составе «Спартака» он трижды становился чемпионом СССР, по одному разу — чемпионом России и обладателем Кубка России. На Олимпийских играх 1980 года со сборной СССР Черенков завоевал бронзу.

Роман Зобнин
Федор Черенков
Футбол
ФК Спартак (Москва)

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