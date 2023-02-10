0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:38

Зобнин: «Нам было важно победить в Зимнем кубке РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал победу команды в Winline Зимнем Кубе РПЛ.

Ранее красно-белые обыграли «Сочи» (2:0) в третьем туре турнира.

«Во время матча со «Сочи» было ощущение, что команда получает кайф от футбола? Ну а когда получать кайф, если не на предсезонном турнире? Да, играть было приятно. Важно было победить в Зимнем Кубке? Конечно, это все-таки товарищеские матчи, не надо им придавать особое значение, но побеждать все равно приятно», — приводит слова Зобнина KP.RU.

Источник: KP.RU
Роман Зобнин
ФК Спартак (Москва)
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Смолов vs Тюкавин, два 17-летних дебютанта. «Динамо» меньше трех не забивает
Томас Бах обвинил Украину в нарушении Олимпийской хартии. Это очень смело
В Британии указали на скорую потерю ВСУ Харькова и Артемовска
Число погибших из-за землетрясений в Турции превысило 18,9 тыс.
Врио главы ДНР Пушилин заявил о начале вывоза жителей пригородов Угледара в Волноваху
За что Сергей Фургал проведет в колонии 22 года
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Евгений Бушманов считает, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство
Терехов: «Спартак» не выделялся на фоне остальных. «Сочи» не придаёт значения поражению»
Кечинов: «Процентов на 80-90 «Спартак» готов к возобновлению сезон»
Роман Зобнин: «Новичков «Спартака» еще ждет «прописка»
Итальянский агент Миранчука связывался с представителями Сперцяна
Мостовой оценил переход Глушакова в «Нижний Новгород»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Мостовой оценил переход Глушакова в «Нижний Новгород»

Итальянский агент Миранчука связывался с представителями Сперцяна