Зобнин: «Нам было важно победить в Зимнем кубке РПЛ»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал победу команды в Winline Зимнем Кубе РПЛ.

Ранее красно-белые обыграли «Сочи» (2:0) в третьем туре турнира.

«Во время матча со «Сочи» было ощущение, что команда получает кайф от футбола? Ну а когда получать кайф, если не на предсезонном турнире? Да, играть было приятно. Важно было победить в Зимнем Кубке? Конечно, это все-таки товарищеские матчи, не надо им придавать особое значение, но побеждать все равно приятно», — приводит слова Зобнина KP.RU.