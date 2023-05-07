Зобнин: «Спартаку» нужно в каждой игре набирать очки и занимать второе место»

Сегодня, 21:13
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал поражение от «Зенита» (2:3) в матче 26-го тура РПЛ.
— Бились до конца, показывали, что хотели выиграть. Ваши впечатления?
— Все правильно сказали. Хороший матч. Достаточно интенсивный. К сожалению, в концовке мы пропустили и проиграли. Могу сказать, что игра была равная.
— «Зенит» был силен или не получилось у «Спартака» реализовать свое?
— Равная была игра. Где-то они были сильные, где-то мы. Но они забили на один больше. Поэтому такой счет.
— Не возникло сегодня вопросов к арбитрам?
— Давайте не будем комментировать. Я жду от судьи...
— Извинения?
— Ни в коем случае, какие извинения.
— Что для «Спартака» сейчас самое важно?
— Важный отрезок, четыре игры. Нужно в каждой игре набирать очки и занимать второе место. Все близко между нами, «Ростовом» и ЦСКА. Нужно побеждать в каждых играх.
— На сколько сложно играть против такой мотивированной команды?
— Против нас все мотивированные. Все играют с высокой мотивацией. Для нас это привычно.
(Георгий Горностаев)