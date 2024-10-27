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Сегодня, 17:17

Литвинов — о победе над «Пари НН»: «Тяжелая игра. Поле не позволяло играть в коротких пас»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил результат выездного матча 13-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:0).

— Достаточно тяжелая игра. Поле, наверное, не позволяло играть в короткий пас. Старались использовать длинные пасы при выходе из обороны. Доволен, что выиграли.

— У Мартинса лучшие актерские способности в команде?

— Не знаю, но эмоций точно больше всех.

— Видел момент с пенальти? Рисовал.

— По ситуации просто действовал. Понимал, что не успевает до мяча. Пытался как-то зацепиться за момент.

«Спартак» набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче чемпионата России красно-белые 2 ноября сыграют против ЦСКА.

Руслан Литвинов
Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)

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