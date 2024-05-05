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Сегодня, 16:27

Хавбек «Спартака» Литвинов: «Слишкович? Спокойный, веселый и интеллигентный»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов охарактеризовал тремя словами исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Владимира Слишковича.

«Спокойный, веселый и интеллигентный. Слишкович умеет разрядить обстановку, чтобы было спокойнее. Владимира знаем давно, было много ситуаций, где можно было посмеяться», — цитирует Литвинова Sport24.

Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки в середине апреля испанца Гильермо Абаскаля. Всего под руководством Слишковича московская команда провела пять матчей, в которых одержала 3 победы и дважды сыграла вничью.

Источник: Sport24
Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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