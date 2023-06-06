Литвинов объяснил удаление Джикии со скамейки запасных

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» высказался об удалении защитника красно-белых Георгия Джикии в матче 30-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1).

— Болельщики кричали, что ты будущий капитан команды. Как реагируешь на такие слова? Видишь ли ты себя им?

— Рано об этом говорить. Я буду стараться, чтобы все это признали, чтобы все получилось.

— Джикия объяснил команде свое удаление в Самаре?

— Он начал спорить с судьей, поскольку был спорный момент. Судья расценил это как красную карточку. Я в этом ничего такого не вижу. Он просто защищал своих ребят. Понятно, что были эмоции. Это была важная игра для нас. К сожалению, все закончилось именно так.

На 43-й минуте матча с «Крыльями» Джикия был удален за брань в адрес арбитра. В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС Джикии грозит дисквалификация до 4 матчей.

Полное интервью Руслана Литвинова «СЭ» здесь