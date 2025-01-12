Литвинов — об удалении в матче с ЦСКА: «Сделал бы то же самое. Стоять в стороне не могу»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о своей текущей форме.

— В какой форме сейчас находитесь?

— Всем была выслана индивидуальная программа. Работали. Подсказывали, если были какие-то вопросы. 2 января уже занимался в зале. В основном это бег на дорожке и упражнения в зале.

— Как оценишь осеннюю часть?

— Рад, что сейчас два очка до первого месяца. Помню, когда было 11, все говорили, что невозможно, нереально. Есть конкуренция. Это футбол. Случилось так, что получил красную. Команда выглядела здорово. Есть время пробиваться в состав.

— Какие уроки извлек из того удаления в матче с ЦСКА?

— Главный — наверное, лучше не лезть. Сделал бы то же самое, пошел бы разнимать. Стоять в стороне не могу, все близкие братья.

В нынешнем сезоне 23-летний Литвинов провел 19 матчей за «Спартак» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.