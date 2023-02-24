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Сегодня, 13:13

Литвинов: «Если в Европу уехать не получится, проведу всю карьеру в «Спартаке»

Алина Савинова
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос о своей карьере.

«У любого молодого игрока есть мечта попасть в топ-клуб Европы. Все в России рады, когда кто-то из нас играет за границей. Понятное дело, мне тоже хотелось бы этого, но надо сначала прогрессировать здесь, доказывать и быть на голову выше всех. Контактировали ли со мной клубы из Европы? Без понятия, честно. Если в Европу уехать не получится, проведу всю карьеру в «Спартаке», — приводит «РБ Спорт» слова Литвинова.

В текущем сезоне чемпионата России Литвинов сыграл 14 матчей и отметился одним забитым голом. В пяти играх FONBET Кубка России на счету 21-летнего полузащитника две результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-litvinov-esli-ne-uedu-v-evropu-provedu-vsyu-kar-eru-v-spartake/
Руслан Литвинов
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ФК Спартак (Москва)
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