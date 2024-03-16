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16 марта, 14:49

Литвинов: «Стараюсь не читать никакие новости о Промесе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о ситуации с форвардом красно-белых Квинси Промесом.

«Стараюсь не читать никакие новости о Промесе. Просто знаю, что Квинси находится там, где находится. Сильно надеюсь, что он вернется как можно скорее. Конечно, скучаю по нему. Он один из наших лидеров. Надеюсь, что все устаканится, успокоится, и Квинси будет с нами и будет помогать на поле», — приводит слова Литвинова Sport24.

13 марта стало известно, что форварда «Спартака» арестовали в Дубае (ОАЭ). Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.

Квинси Промес. Как работает экстрадиция из ОАЭ: в чем шансы Промеса и когда его отправят в Нидерланды?

Источник: Sport24
Квинси Промес
Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
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