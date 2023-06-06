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Судейство

Сегодня, 09:05

Литвинов: «К судьям никогда особо вопросов не имею»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, почему арбитры в РПЛ больше всего ошибались в пользу красно-белых.

«Ни с чем это не связываю. К судьям никогда особо вопросов не имею. Понятно, что во время игры можно с ними поспорить на эмоциях. После матча не вижу смысла это обсуждать. Футболисты ошибаются на поле так же, как судьи. Но у нас в команде есть еще десять человек, которые могут исправить твою ошибку. А если ошибется судья, например даст желтую карточку, то его никто не исправит и не подскажет», — сказал Литвинов «СЭ».

Ранее «СЭ» посчитал число ошибочных решений, принятых арбитрами в матчах чемпионата России-2022/23. Чаще всего судьи ошибались в пользу «Спартака» (15 раз).

Полное интервью Руслана Литвинова «СЭ» здесь

Руслан Литвинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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