Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал «СЭ» смену руководства в московском клубе.

— Успели пообщаться с Мележиковым?

— Не успел, жду уже личной встречи, чтобы сказать все слова благодарности за то, что он сделал для нас, лично для меня. Наше общение было пропитано добротой, семейные отношения были. Он как наставник , где-то подсказывал, направлял, говорил правильные слова. Будет правильно все ему сказать лично.

— Успели пообщаться с новым генеральным директором?

— Нет, еще не успели, только приехал в Москву. С ним пока не знакомы.

«Спартак» по итогам сезона-2022/23 занял третье место в турнирной таблице чемпионата России. 20 июня клуб объявил о назначении Олега Малышева на пост генерального директора красно-белых.