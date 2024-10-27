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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в 14-м туре чемпионата России.
В воскресенье, 27 октября, красно-белые на выезде обыграли «Пари НН» в РПЛ со счетом 2:0.
— Впереди дерби. Можешь сказать, что эта победа придаст сил, и на матч с ЦСКА выйдет другой «Спартак»?
— Эта победа очень важна. Сыграли на ноль сзади. Получилось забить два мяча. Эмоционально и психологически должно помочь. Думаю, будет интересная игра [с ЦСКА]. Все подойдут в хорошей форме. Будет целый недельный цикл — это время подготовиться и разобрать соперника. Надеюсь, будет интересная игра. Понятно, что болельщиков интересует большое количество голов, но для нас самое главное — победа.
— Файзуллаев сказал, что ЦСКА победит. Можешь ему ответить?
— Посмотрим.
— В дерби ты сыграешь против Пьянича. Мог ли себе представить такое 7-8 лет назад?
— Если честно, нет, конечно, потому что Пьянич — мировая звезда. Не буду зацикливаться на этом, потому что уже играли тоже против великих футболистов. Когда выходишь на поле, уже без разницы.
— Как ощущалась поддержка красно-белых болельщиков на стадионе?
— Когда мы приезжаем в Нижний Новгород, видно то количество красно-белых болельщиков, которые находятся на трибунах. Правда, ощущение, что ты дома.
Матч между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 2 ноября на домашней арене армейцев. Начало встречи — в 20.45 по московскому времени.