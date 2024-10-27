Литвинов о дерби с ЦСКА: «Болельщиков интересует большое количество голов, но для «Спартака» главное — победа»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в 14-м туре чемпионата России.

В воскресенье, 27 октября, красно-белые на выезде обыграли «Пари НН» в РПЛ со счетом 2:0.

— Впереди дерби. Можешь сказать, что эта победа придаст сил, и на матч с ЦСКА выйдет другой «Спартак»?

— Эта победа очень важна. Сыграли на ноль сзади. Получилось забить два мяча. Эмоционально и психологически должно помочь. Думаю, будет интересная игра [с ЦСКА]. Все подойдут в хорошей форме. Будет целый недельный цикл — это время подготовиться и разобрать соперника. Надеюсь, будет интересная игра. Понятно, что болельщиков интересует большое количество голов, но для нас самое главное — победа.

— Файзуллаев сказал, что ЦСКА победит. Можешь ему ответить?

— Посмотрим.

— В дерби ты сыграешь против Пьянича. Мог ли себе представить такое 7-8 лет назад?

— Если честно, нет, конечно, потому что Пьянич — мировая звезда. Не буду зацикливаться на этом, потому что уже играли тоже против великих футболистов. Когда выходишь на поле, уже без разницы.

— Как ощущалась поддержка красно-белых болельщиков на стадионе?

— Когда мы приезжаем в Нижний Новгород, видно то количество красно-белых болельщиков, которые находятся на трибунах. Правда, ощущение, что ты дома.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 2 ноября на домашней арене армейцев. Начало встречи — в 20.45 по московскому времени.