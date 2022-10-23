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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов считает, что красно-белые победят «Химки» в матче 14-го тура РПЛ.
«Конечно, «Спартак» победит сегодня! Сроки восстановления? Пока не знаю», — сказал Литвинов.
Ранее стало известно, что Литвинов пропустит около двух недель из-за травмы, полученной в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2). 21-летний россиянин прошел дополнительное медицинское обследование, по итогам которого у него выявили незначительное мышечное повреждение.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования