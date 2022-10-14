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14 октября, 23:05

Литвинов: «В «Спартаке» нет никаких стереотипов насчет непобедимости «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Литвинов высказал мнение о гегемонии «Зенита» в РПЛ
Анна Горшкова
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказал мнение о гегемонии «Зенита» в РПЛ.

«Что бы я выбрал: одну победу над «Зенитом» или три проигрыша? Я выберу три победных матча. Потому что это в сумме дает девять очков, а тут три, если выбирать одну победу. Если это намек на непобедимость «Зенита», у нас нет никаких стереотипов, что мы не можем выиграть «Зенит». Это вокруг СМИ, наверное», — приводит слова Литвинова Sport24.

В сезоне-2022/23 команды уже играли друг против друга 3 раза. Первый матч состоялся в рамках Суперкубка России, тогда «Зенит» выиграл со счетом 4:0. Затем в 8-м туре питерский клуб обыграл «Спартак» со счетом 2:1. 29 сентября красно-белые победили «Зенит» (3:0) на групповом этапе Кубка России.

Слеующий матч между командами состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге. Это будет игра в Кубке России.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-14-litvinov-v-spartake-net-nikakikh-stereotipov-naschet-nepobedimosti-zenita
Руслан Литвинов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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