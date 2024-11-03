Полузащитник «Спартака» Бонгонда: «Москва — красно-белая»

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда прокомментировал массовую драку в выездном дерби с ЦСКА (2:0).

«Был фол на Барко, и после этого все скопились в одном месте. Можно ли говорить, что судья спровоцировал эту ситуацию после того, как потерял контроль в матче? Это тяжелая игра, чтобы все контролировать. Да, это правда, мы не можем врать об этом. Но «Спартак» победил со счетом 2:0, я счастлив. Москва — красно-белая», — приводит «РБ Спорт» слова Бонгонды.

Игра 14-го тура РПЛ проходила на стадионе «ВЭБ Арена». Во втором тайме между футболистами произошла массовая драка, в результате которой были удалены защитник армейцев Виллиан Роша и хавбек красно-белых Руслан Литвинов.