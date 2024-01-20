Полузащитник «Спартака» Умяров отреагировал на слухи об интересе «Кадиса» к Абаскалю

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос об интересе «Кадиса» к главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю.

— Ты считаешь, что «Спартак» по составу не уступает на голову «Краснодару» и «Зениту»?

— По игрокам — я считаю, что нет.

— Новость утра: испанские медиа сообщают, что Абаскаль — главный кандидат на пост главного тренера «Кадиса». Как ты на это отреагировал?

— Не видел, от вас только слышал.

— Твоя реакция?

— Новости — это новости. Когда будет какая-то конкретика, можно будет реагировать.

20 января испанский журналист Анхель Гарсия сообщил, что «Кадис» рассматривает вероятность назначения 34-летнего Абаскаля на пост главного тренера команды.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. После 18 туров чемпионата России-2023/24 красно-белые идут на пятой строчке в турнирной таблице с 30 очками в 18 играх.