Сегодня, 17:37
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (5:2) в матче 12-го тура РПЛ.
— Со стороны показалось, что сегодняшний матч был интереснее дерби.
— Не могу сказать, не смотрел дерби.
— Какие впечатления от игры?
— Хорошая игра, особенно для болельщиков. Хорошо, что мы победили.
— В процессе не было мыслей, что судейство странное?
— Конечно, когда не засчитывают, у нас появляются претензии, но посмотрев все эпизоды, думаю, никаких вопросов не останется.
— Эпизод с Джикией?
— Я не видел, только увидел у Джикии коленки, а там шипы. Надо смотреть динамику, не знаю, как попали.
— Нет ощущения, что предстоящее дерби по ожиданию будет одним из самых ярких за последние пару лет?
— Хочется, чтобы игра получилась прям огненной, но мы еще не думали даже о той игре, потому что только закончилась эта. Надо еще переварить.
— Где-то на 20-й минуте Абаскаль начал кричать ребятам: «Проснитесь!». Вы действительно вышли сонные?
— Наверно, просто не привыкли с утра играть. Это так, шутка. Ну, бывает, отрезками получается и не получается. Хорошо, что переломили [ход игры] еще в первом тайме, забили гол и по итогу выиграли.