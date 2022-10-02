Умяров — о победе над «Нижним Новгородом»: «Мы молодцы, волевая победа»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата России.

«Мы выиграли, молодцы. Волевая победа. Объяснил ли тренер мою замену? Да. Что сказал? Спросите у него. Мы с ним поговорили. Доволен ли я своей игрой? Если заменили, значит, не особо. Нет, речь тренера была недолгой, меня все устроило. Обида на тренера? Ну вы что, какая обида», — сказал Умяров.

«Спартак» после 11 туров поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы, набрав 22 очка. «Нижний Новгород» занимает 10-е место (12 очков).