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Кубок России

Сегодня, 09:00

Умяров считает, что арбитр Сухой не хотел удалять Сперяцна за фол на Зиньковском

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Алексей Сухой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в разговоре с «СЭ» прокомментировал эпизод с удалением нападающего «Краснодара» Эдуарда Сперцяна за фол на Антоне Зиньковском.

«По удалению Сперцяна вопросов нет. Я был в двух метрах и видел этот эпизод. Мне показалось, что Алексей Сухой не хотел давать карточки вообще. Пошел обсуждать этот эпизод с арбитрами ВАР. Я вижу это и думаю: «Тут же все понятно, это минимум желтая карточка». И он уже определился и сразу дал красную карточку», — сказал Умяров «СЭ».

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Спартака». У красно-белых отличились Роман Зобнин и Тео Бонгонда.

Эдуард Сперцян
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Алексей Сухой
Наиль Умяров
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