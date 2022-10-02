Зиньковский: «Я бы не сказал, что провел хороший матч»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский оценил свою игру в матче 11-го тура чемпионата России против «Нижнего Новгорода» (2:1).

— Я бы не сказал, что провел хороший матч. Сказали ли что-то в перерыве по пропущенному голу? Нет, ничего не сказали, но я сам понимал, что принял участие в негативном ключе в голе. Моя вина в этом есть. Я хотел извиниться перед командой. Момент не обсуждали, были какие-то общие темы и корректировки. Что мне надо было сделать в этой ситуации? В том моменте я побежал за игроком, развернулся и он как раз входил в центр. Может, корпус надо было поставить, если бы успел, может, другой эпизод бы был.

— Что сказал Абаскаль в перерыве, что так все поменялось во втором тайме?

— Оно как-то само все случилось, там замена все же была. Литвинова выпустили. Появилось больше ударов, акцентированных передач, доминировали больше, чем в первом тайме, как мне кажется. Тренер зарядил всех, сказал, что мы выиграем этот матч, верил в нас, сказал, чтоб и мы верили в себя: «Вы можете выиграть и перевернуть этот матч». Дал еще какие-то корректировки по действиям в атаке.

— Клаудиньо не играл в Кубке, потому что получил красную против «Крыльев». Поблагодарил ли ты своих бывших партнеров, что они закрыли Клаудиньо?

— В Кубке все равно ротация, кто угодно мог сыграть.

— Антон, на пресс-конференция сейчас Абаскаль сказал, что три раза вам сказал: «Терпите, голы придут». Это примерно так и звучало?

— Да, именно так. Он верил, что мы можем перевернуть матч, так и получилось. Просто надо было добавить чуть больше атакующих действий.