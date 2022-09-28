Зиньковский — о приговоре Ларину: «Это один из символов конца детско-юношеского футбола»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский отреагировал на решение Замоскворецкого суда Москвы приговорить бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина к 3 годам лишения свободы.

— Что вы думаете о решении суда?

— Это полная жопа. Скажу так. Большой удар. Один из символов конца детско-юношеского футбола. Наверное, так это можно охарактеризовать. Так поступают с человеком, который за последние годы сделал больше всего.

— Когда стало понятно, что заключение будет реальным?

— В конце.

— То есть надежда была?

— Всегда была.

— Что Ларин говорил перед заседанием?

— Не помню, честно.

— Долго перечисляли положительные характеристики, что школа стала лучше.

— Тут же дело не в характеристике. Все знают, что он хороший человек. Тут дело в хищении средств. Вот на это они опирались. И так все закончилось, к сожалению.

В среду, 28 сентября, суд огласил приговор Ларину. Его признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Антон Зиньковский является воспитанником академии «Чертаново». Футболист покинул клуб в 2019 году и перешел в «Крылья Советов». С июля 2022 года он является игроком «Спартака».