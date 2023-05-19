Зиньковский — о реакции отца на новую прическу: «Ты чего, дебил вообще?»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, почему решил сменить имидж.

«Просто захотелось сменить внешность. Когда первый раз сделал мелирование, папа спросил: «Ты чего, дебил вообще?» Подумал, что я прикалываюсь. Но мне так нравится больше. Не планирую в ближайшие годы ходить в своем цвете», — приводит Sport24 слова Зиньковского.

27-летний полузащитник выступает за «Спартак» с 2022 года. В текущем сезоне на его счету 3 гола и 4 результативные передачи в 25 матчах за московскую команду в РПЛ.

На данный момент красно-белые занимают 4-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков.