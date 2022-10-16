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Сегодня, 22:22

Зобнин о первом голе ЦСКА: «Пытался соблюдать фэйр-плей, но защитник армейцев поступил иначе. Возможно, стоило выбить мяч»

Иван Торопцев
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал ничью в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2) и объяснил, что происходило в эпизоде с первым голом армейцев.

«Равная игра, на самом деле. Ничейный счет закономерен. Да, мы вели, наверное, обиднее, когда в таком случае играешь вничью. Первый гол? Я принял мяч, обыгрался с Пруцевым. Краем глаза увидел, что Карраскаль лежит. Поднял руки вверх, пытался соблюдать фэйр-плей. Понятно, что это дерби, но в моем понимании человеческие отношения должны быть на первом месте, неважно, какой это матч, хоть финал Лиги чемпионов.
К сожалению, защитник ЦСКА поступил иначе. Бог ему судья. Я, наверное, даже как человек, а не как футболист, сделал все правильно, я считаю. Стоило ли мне выбить мяч в аут? Возможно, да, может, нужно было выбить его раньше. Но ситуация уже такая, какая есть, давайте двигаться дальше. Я поговорил с правым защитником армейцев и высказал свое мнение», — сказал Зобнин в эфире matchtv.ru.

Армейцы открыли счет на 17-й минуте, отличился Федор Чалов. Незадолго до этого Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился после падения полузащитника красно-синих Хорхе Карраскаля. Защитник ЦСКА Милан Гайич отобрал мяч у Зобнина, начал проход по правому флангу и отдал голевую передачу Чалову.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Спартак

Роман Зобнин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
4
2
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