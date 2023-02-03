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Сегодня, 10:26

Зобнин: «Надеюсь, Дуарте и Тавареш помогут «Спартаку» в чемпионате»

Мария Гусева
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оценил игру новичков клуба — защитников Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша в первом матче Winline Зимнего кубка РПЛ против «Ростова» (0:0, пенальти — 2:1).

«Дуарте и Тавареш — ребята с хорошими качествами, — цитирует Sport24 Зобнина. — Понятно, что они еще не так много в команде, им предстоит адаптироваться. Мы им поможем. Надеюсь, и они нам помогут в чемпионате. Близки ли они к уровню топ-футболистов РПЛ? Пока рано говорить. Посмотрим в течение сезона».

«Спартак» 24 января официально оформил трансферы парагвайского защитника Алексиса Дуарте и португальца Томаша Тавареша.

Контракт с 22-летним парагвайцем подписан до 2027 года, контракт 21-летнего португальца — до 2026-го с опцией продления на год.

Источник: Sport24
Роман Зобнин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
Томаш Тавареш
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