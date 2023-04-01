Зобнин: «Мы показывали достаточно качественную игру. Просто не хватает голов»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин подвел итоги матча 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

— Мы знаем, что «Спартак» инициировал встречу с арбитрами. Вы как игрок участвовали в этом?

— Нет. Мы не в курсе вообще о чем вы.

— Нет ощущения, что «Спартак» чуть притормозил?

— С точки зрения очков, наверное, есть. Конечно. С точки зрения игры, я не думаю. С учетом того, что такое поле у нас было до сегодняшнего матча, мы показывали достаточно качественную игру. Просто не хватает голов.

— Удивлены, как смогли восстановить поле за эту паузу?

— В таком большом клубе, как «Спартак» Москва поле должно быть всегда хорошего качества.