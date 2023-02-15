0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:44

Зобнин: «Физически «Спартак» уже готов. Все мысли о «Локомотиве»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как проходит заключительный сбор красно-белых в Белеке (Турция).

«Побегали, в футбол поиграли, насыщенная тренировка после трех дней выходных, — цитирует пресс-служба «Спартака» Зобнина. — Пора готовиться. Пауза была не короткая. Три дня между сборами — это нормально. Все дела сделали, нужно готовиться и мыслями быть в официальных матчах. Физически мы уже готовы. Остается недельный цикл, где нужно готовиться к сопернику, разбирать матчи, которые были у них на сборах, официальные игры. Все мысли о «Локомотиве».

«Спартак» и «Локомотив» сыграют в матче 1/4 финала Кубка России 22 февраля. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cv9um_O38ZY
Роман Зобнин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Советник Пушилина Гагин: ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков
Состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось
Посольство РФ подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты Бангладеш
Херш: Байден из-за страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Булыкин считает, что новичку «Локомотива» Дзюбе по силам забить пять голов за 13 туров РПЛ
Йоканович — о поражении от ЦСКА: «Возможно, сегодня нам не хватило свежести»
Озбилиз: «Карпин — очень хороший тренер. Он знает европейскую и российскую культуры»
Сергей Шавло: «Хорошо, что Абаскаль остается в «Спартаке». Его контракт заслуженно продлили»
Петржела: «Если «Спартак» прекратит существование, мне будет все равно. Главное, чтобы «Зенит» выигрывал»
ЦСКА испортил «Динамо» безупречную статистику на сборах, но потерял Дивеева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин считает, что новичку «Локомотива» Дзюбе по силам забить пять голов за 13 туров РПЛ