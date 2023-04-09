Зобнин: «Не нужно Селихова винить после игры с «Динамо». Сколько раз он выручал «Спартак»?

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался об игре вратаря команды Александра Селихова в матче 22-го тура РПЛ с «Динамо» (3:3).

«Селихов сыграл неудачно? Ну а сколько раз он выручал «Спартак» во многих матчах? Не нужно его винить после матча с «Динамо»: мы вместе забиваем голы, как и вместе их пропускаем. Здесь не нужно никого выделять — кто плохо сыграл, а кто хорошо», — приводит «Чемпионат» слова Зобнина.

«Спартак» набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре красно-белые сыграют против «Торпедо». Матч пройдет 15 апреля в 19.00 по московскому времени.