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Сегодня, 12:53

Полузащитник «Спартака» Зорин назвал самых принципиальных соперников

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о конкуренции с «Зенитом».

«Реально ли достать «Зенит»? Не буду говорить, реально или нет. Просто мы работаем, тренируемся. Пока сезон не начался. Во время сезона идем от матча к матчу. Стараемся выигрывать каждый матч. Не буду говорить про какие-то большие цели и чемпионство», — сказал Зорин «СЭ».

Кроме того, полузащитник «Спартака» ответил на вопрос, кто является самым принципиальным соперником красно-белых в РПЛ.

«Каждый матч важный, за каждую победу дается три очка. Неважно, с кем идет игра. Но, наверное, самые принципиальные соперники — «Зенит» и ЦСКА. С ЦСКА московское дерби, а с «Зенитом» в последнее время стало такое противостояние. Поэтому, наверное, эти две команды», — добавил Зорин.

«Спартак» после 17 туров РПЛ сезона-2022/23 занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 6 очков.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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