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РПЛ

Сегодня, 10:45

Зорин: «Когда был в «Спартаке», Абаскаль просил не обращать внимания на турнирную таблицу»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник минского «Динамо» Даниил Зорин, права на которого принадлежат «Спартаку», в интервью «СЭ» поделился мнением о выступлении московского клуба в этом сезоне.

— Следишь за «Спартаком»?

— Конечно. Когда нет игр и тренировок, то смотрю матчи.

— Веришь, что команда вернется в чемпионскую гонку?

— Когда был в команде, Абаскаль просил не обращать внимания на турнирную таблицу и двигаться от матча к матчу: с кем бы ни играли, нужно готовиться и стараться победить. Думаю, сейчас все так же. Команда выкладывается на поле — да, не всегда удается побеждать, но, надеюсь, после победы над «Ростовом» все пойдет хорошо.

«Спартак» после 15 туров набрал 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В четвертьфинале FONBET Кубка России московский клуб встретится с «Оренбургом».

Даниил Зорин. «Спартак» — на 100% самый популярный клуб страны. На выездах нас поддерживают мощнее, чем хозяев". Интервью Зорина
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Даниил Зорин
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