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Сегодня, 19:52

Рязанцев: «Ахмат» показал, что «Зенит» возможно обыграть»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев прокомментировал первое поражение «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга в рамках 16-го тура РПЛ на своем поле уступила «Ахмату» (1:2).

— Поднялось настроение после поражения «Зенита»?

— Нет, оно ухудшилось после сегодняшнего результата. Я ориентируюсь только на нашу команду, нашу игру. Готовимся к «Зениту».

— Верите, что нынешний «Зенит» можно обыгрывать?

— «Ахмат» показал, что возможно. Постараемся сделать все, что можем. «Зенит» — классная команда, но мы будем стараться, — сказал Рязанцев корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

— В Кубке России у «Торпедо» столько же очков, сколько и в РПЛ. Как это объяснить? 

— Сложно ответить на это. Это стечение обстоятельств. 

— В «Химках» мы видим нетрадиционные методы ведения работы. Какие применяет Талалаев? 

— У нас все методы традиционные. Придите на тренировку, посмотрите, поснимайте. С приходом Талалаева изменилось все: тренировочный процесс, тактика.

В следующем туре «Торпедо» 12 ноября дома сыграет с лидером чемпионата петербургским «Зенитом».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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