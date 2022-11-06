Рязанцев: «Ахмат» показал, что «Зенит» возможно обыграть»

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Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев прокомментировал первое поражение «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга в рамках 16-го тура РПЛ на своем поле уступила «Ахмату» (1:2).
— Поднялось настроение после поражения «Зенита»?
— Нет, оно ухудшилось после сегодняшнего результата. Я ориентируюсь только на нашу команду, нашу игру. Готовимся к «Зениту».
— Верите, что нынешний «Зенит» можно обыгрывать?
— «Ахмат» показал, что возможно. Постараемся сделать все, что можем. «Зенит» — классная команда, но мы будем стараться, — сказал Рязанцев корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.
— В Кубке России у «Торпедо» столько же очков, сколько и в РПЛ. Как это объяснить?
— Сложно ответить на это. Это стечение обстоятельств.
— В «Химках» мы видим нетрадиционные методы ведения работы. Какие применяет Талалаев?
— У нас все методы традиционные. Придите на тренировку, посмотрите, поснимайте. С приходом Талалаева изменилось все: тренировочный процесс, тактика.
В следующем туре «Торпедо» 12 ноября дома сыграет с лидером чемпионата петербургским «Зенитом».
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