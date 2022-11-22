Рязанцев: «А что с молодыми разговаривать? Все стараются, все бегают. Есть проблемы с мастерством»

22 ноября, 23:23
Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев рассказал об атмосфере в команде.
— Были ли разговоры в «Торпедо» с молодыми игроками внутри команды?
— А что с молодыми разговаривать? Самоотдача? У тренеров не было вопросов. Вот что-что, а с самоотдачей не было проблем. Все стараются, все бегают. Есть проблемы с мастерством, с реализацией. У нас были командные разговоры. Видите, все есть, как есть.
В таблице Российской премьер-лиги «Торпедо» занимает последнее, 16-е место, набрав всего 6 очков в 17 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования