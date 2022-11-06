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Сегодня, 19:38

Рязанцев заявил, что Дзюба мог бы помочь «Торпедо»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев заявил, что хотел бы видеть в команде нападающего Артема Дзюбу.

— Наша основная проблема — очень мало забиваем. Жду от игры с «Зенитом», что придет много болельщиков. «Зенит» классная команда. Мы постараемся сделать все.

— Нынешний «Зенит» сильнее того, что было в ваше время?

— Я не сторонник того, чтобы сравнивать, есть эксперты.

— Будет матч с «Зенитом» особенным для вас

— Для меня каждый матч особенный.

— Что поменялось с приходом Талалаева?

— Все поменялось. Другие требования, другой состав.

— Помог бы Дзюба?

— Конечно, помог бы. Геркус ведет переговоры? Отлично! Он бы помог любой команде РПЛ.

— Нет еврокубков, нет усталости?

— Усталость есть только от поражений. От игр нет усталости. Я считаю, что мы играем мало, нужно еще чаще. Средний возраст не такой высокий в чемпионате. Тем более пять замен есть. Не вижу в этом проблеме.

— «Торпедо» от вылета РПЛ спасет только величие Артема Дзюбы?

— Я еще раз повторяю, не обсуждаю селекцию. Может Дзюба помочь нам? Может. Это факт. Все остальное не ко мне. Спасать мы сами себя должны. Если будет такой футболист как Дзюба, это большая помощь, — сказал Рязанцев корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

В воскресенье, 6 ноября появилась информация о том, что 34-летний Дзюба расторг контракт с «Аданой Демирспор». Россиянин перешел в турецкую команду в августе 2022 года на правах свободного агента и забил 1 гол в 5 матчах.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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