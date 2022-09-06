Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

6 сентября, 10:51

Ле Таллек о пенальти в ворота «Торпедо» в матче с «Ростовом»: «Я такое вижу впервые. Похоже на цирк»

Ле Таллек назвал цирком момент с пенальти в ворота «Торпедо» в матче с «Ростовом»
Карен Саркисян
Корреспондент
Ян Бобровский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Торпедо» Дамьен Ле Таллек прокомментировал поражение от «Ростова» (0:1) в матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В прошедшей встрече арбитр Ян Бобровский дважды давал ростовчанам перебить пенальти в добавленное время, так как, по его мнению, вратарь москвичей Егор Бабурин нарушал правила, выходя с линии ворот до удара.

— По игре «Торпедо» не повезло, были шансы на хороший результат. Мы не заслужили поражения, особенно после того, что произошло в конце, — приводит слова Ле Таллека Sport24.

— Какие мысли по этому эпизоду?

— Я такое вижу впервые. Может, Бабурин и вышел чуть-чуть, но иногда нужно учитывать многие факторы, а не просто смотреть повтор. Вышел на пару сантиметров, а дали два раза перебить. Похоже на цирк. Можно заставить перебить, смотря повтор, но мы этого не заслужили — могла бы быть неплохая игра для нас. Но нужно двигаться дальше, готовиться к «Уралу», — сказал он.

После 8 туров РПЛ «Торпедо» 1 очко и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Ростов» с 16 баллами располагается на 5-й позиции.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-06-le-tallek-o-penalti-v-vorota-torpedo-v-matche-s-rostovom-ya-takoye-vizhu-vpervyye-pokhozhe-na-tsirk
Дамьен Ле Таллек
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
13
6
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Выскакивает парень — и дает очередь из автомата...» Вагаб Вагабов — самый брутальный боец Дагестана
«Это золотой фонд». Получат ли спортсмены и тренеры бронь во время частичной мобилизации?
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи в начале сентября
Медведев назвал приятным событием попадание «Зенита» в пятерку самых просматриваемых клубов в Тик-Ток в августе
Генич предположил, какие премиальные получили игроки «Зенита» за победу над «Спартаком»
Генич: «В игре с «Зенитом» Промес показал себя пустым местом»
«Торпедо» оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10 желтых карточек и удаление тренера в матче с «Ростовом»
ЭСК РФС признала четыре ошибки судей в матчах 8-го тура РПЛ
ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра Мешкова не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Уралом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Губерниев об отстранении Норманна от сборной Норвегии из-за перехода в «Динамо»: «Парня можно только пожалеть»

Андрей Мостовой: «До начала чемпионата было понятно, что «Зенит» будет главным фаворитом в борьбе за чемпионство»