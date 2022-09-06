Ле Таллек о пенальти в ворота «Торпедо» в матче с «Ростовом»: «Я такое вижу впервые. Похоже на цирк»

Полузащитник «Торпедо» Дамьен Ле Таллек прокомментировал поражение от «Ростова» (0:1) в матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В прошедшей встрече арбитр Ян Бобровский дважды давал ростовчанам перебить пенальти в добавленное время, так как, по его мнению, вратарь москвичей Егор Бабурин нарушал правила, выходя с линии ворот до удара.

— По игре «Торпедо» не повезло, были шансы на хороший результат. Мы не заслужили поражения, особенно после того, что произошло в конце, — приводит слова Ле Таллека Sport24.

— Какие мысли по этому эпизоду?

— Я такое вижу впервые. Может, Бабурин и вышел чуть-чуть, но иногда нужно учитывать многие факторы, а не просто смотреть повтор. Вышел на пару сантиметров, а дали два раза перебить. Похоже на цирк. Можно заставить перебить, смотря повтор, но мы этого не заслужили — могла бы быть неплохая игра для нас. Но нужно двигаться дальше, готовиться к «Уралу», — сказал он.

После 8 туров РПЛ «Торпедо» 1 очко и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Ростов» с 16 баллами располагается на 5-й позиции.