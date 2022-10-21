Полузащитник «Торпедо» Ле Таллек рассказал о целях команды в чемпионате и Кубке России

Полузащитник «Торпедо» Дамьен Ле Таллек рассказал «СЭ» о целях команды в чемпионате и Кубке России.

— В Кубке больше побед, чем в РПЛ. С чем это связано?

— Не знаю. Самое важное побеждать. Мы должны играть лучше, чтобы двигаться вверх по турнирной таблице.

— Как вам Талалаев?

— Мы очень много разговаривали, работали с приходом Талалаева. Пытаемся делать то, что от нас хочет тренер. Это только начало.

— Цели в Кубке России?

— Честно говоря, мы не разговаривали об этом. На данный момент мы сфокусированы на РПЛ. Если мы будем хорошо выступать в чемпионате, будем и в Кубке. И наоборот.

«Торпедо» с 6 очками занимает третье место в группе D Кубка страны. В чемпионате москвичи идут последними.