Ле Таллек заявил, что ФИФА запретила ему выступать за сборную России три года назад

6 сентября, 09:16
Полузащитник «Торпедо» Дамьен Ле Таллек заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) запретила ему выступать за сборную России три года назад. 32-летний француз отметил, что у него есть российский паспорт.
«У меня есть российский паспорт, — приводит слова Ле Таллека ТАСС. — Что я думаю об игре за сборную России? Да я хочу и просил ФИФА об этом три года назад, но они отклонили просьбу. Сейчас об этом не стоит говорить».
Полузащитник объяснил, почему ФИФА запретила ему играть за российскую сборную.
«Потому что я выступал за сборную Франции. Это решение ФИФА, не мое. Поэтому у меня нет шансов сыграть за российскую сборную», — сказал он.
Ле Таллек не выступал за основную сборную Франции, но играл за национальные команды до 17, 18 и 19 лет.
30 августа 2022 года полузащитник подписал контракт с московским клубом до конца сезона-2022/23.