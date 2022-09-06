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6 сентября, 09:16

Ле Таллек заявил, что ФИФА запретила ему выступать за сборную России три года назад

Карен Саркисян
Корреспондент
Дамьен Ле Таллек.
Фото ФК «Торпедо»

Полузащитник «Торпедо» Дамьен Ле Таллек заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) запретила ему выступать за сборную России три года назад. 32-летний француз отметил, что у него есть российский паспорт.

«У меня есть российский паспорт, — приводит слова Ле Таллека ТАСС. — Что я думаю об игре за сборную России? Да я хочу и просил ФИФА об этом три года назад, но они отклонили просьбу. Сейчас об этом не стоит говорить».

Полузащитник объяснил, почему ФИФА запретила ему играть за российскую сборную.

«Потому что я выступал за сборную Франции. Это решение ФИФА, не мое. Поэтому у меня нет шансов сыграть за российскую сборную», — сказал он.

Ле Таллек не выступал за основную сборную Франции, но играл за национальные команды до 17, 18 и 19 лет.

30 августа 2022 года полузащитник подписал контракт с московским клубом до конца сезона-2022/23.

Источник: https://tass.ru/sport/15660815
Дамьен Ле Таллек
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