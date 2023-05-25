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Сегодня, 16:18

Полузащитник «Торпедо» Енин пригласил Глушакова и Промеса в баню после окончания сезона

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо» Иван Енин ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о походе в баню с капитаном «Ростова» Даниилом Глебовым.

— Глебов приглашал вас в баню. Удалось ли сходить?

— Нет, мы договорились после сезона.

— Уже запланировали место?

— Скорее всего в Подольске, там есть одна хорошая баня. Посмотрим.

— Любите вообще ходить в баню?

— Не фанат, но сходить могу.

— Кто-то из футболистов, может быть, тоже приглашал вас или были случаи в качестве извинений.

— В качестве извинений нет, но с командой частенько ходили, почти после каждой игры восстановительная была в бане, мы ходили командой.

— Глушакова можно позвать, мне кажется, он не против будет.

— Как вариант, да. Составит компанию. Пусть все приходят.

— Промеса можно, он вроде тоже недавно выкладывал фото из бани.

— Все любят баню, пусть все приезжают, хорошая баня.

Ранее капитан «Ростова» Даниил Глебов в беседе с «РБ Спорт» рассказал, что договорился о походе с Ениным в баню после получения красной карточки за фол на игроке «Торпедо».

Денис Глушаков
Квинси Промес
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Иван Енин
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