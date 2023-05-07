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Сегодня, 08:30

Полузащитник «Торпедо» Енин заявил, что сильно недоволен атмосферой в раздевалке: «Вылет не за горой, а мы так беззубо играем»

Полузащитник «Торпедо» Енин заявил, что сильно недоволен атмосферой в раздевалке
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо» Иван Енин рассказал «СЭ» о претензиях к команде после проигранного матча «Ахмату» (1:5) в 26-м туре РПЛ.

«Что сегодня произошло? Да ничего. В том то и дело, что ничего не произошло. Просто беззубо проиграли в очередной раз! Вышли на поле, отбыли номер и поехали по домам! В чем причина? Я лучше оставлю это все в раздевалке. Среди игроков, тренерского штаба и руководства. К кому претензии? Ко всему! К отношению всех в принципе. В первую очередь, к игрокам. Так нельзя выходить, не важно получается у тебя или нет, надо бегать и кусаться. Надо делать что-то, лишь бы не получить пять мячей. И так нет болельщиков, так еще и вылет не за горой, а мы так беззубо играем. Я сильно недоволен атмосферой в раздевалке», — сказал Енин «СЭ».

«Ахмат» набрал 43 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда обошла «Динамо» (42 очка).

«Торпедо» находится на 16-й строчке с 13 очками. Команда проиграла четвертый матч подряд.

ФК Ахмат
ФК Торпедо (Москва)
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