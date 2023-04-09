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Сегодня, 15:23

Полузащитник «Торпедо» Каймаков летом покинет клуб

Алина Савинова
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Полузащитник «Торпедо» Михаил Каймаков по окончании сезона покинет клуб, сообщает «РБ Спорт».

Футболист выступает за московскую команду на правах аренды из хорватского клуба «Славен Белупо». Его соглашение с автозаводцами рассчитано до конца текущего сезона.

Как сообщает источник, по окончании срока аренды Каймаков покинет «Торпедо» вне зависимости от того, удастся клубу сохранить прописку в РПЛ или нет. Также отмечается, что полузащитник будет готов рассмотреть предложения от других российских клубов.

В текущем сезоне Каймаков провел 13 матчей в составе «Торпедо», не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/letom-kajmakov-pokinet-torpedo/
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