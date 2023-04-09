Полузащитник «Торпедо» Каймаков летом покинет клуб

Сегодня, 15:23
Полузащитник «Торпедо» Михаил Каймаков по окончании сезона покинет клуб, сообщает «РБ Спорт».
Футболист выступает за московскую команду на правах аренды из хорватского клуба «Славен Белупо». Его соглашение с автозаводцами рассчитано до конца текущего сезона.
Как сообщает источник, по окончании срока аренды Каймаков покинет «Торпедо» вне зависимости от того, удастся клубу сохранить прописку в РПЛ или нет. Также отмечается, что полузащитник будет готов рассмотреть предложения от других российских клубов.
В текущем сезоне Каймаков провел 13 матчей в составе «Торпедо», не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.