Полузащитник «Торпедо» Кожемякин: «Находимся не там, где хотелось бы. Но мы работаем и двигаемся дальше»

Сегодня, 10:06
Полузащитник «Торпедо» Олег Кожемякин в разговоре с «СЭ» оценил положение команды.
— Что получилось и не получилось в матче?
— Получилось оставить ворота в неприкосновенности. В атаке не все удалось, будем над этим работать.
— Как оценивает сейчас положение «Торпедо»? Есть прогресс?
— Безусловно. Мы набираем очки. Если это не поражение — это все равно шаг вперед. Наверное, мы что-то делаем правильно и исправляем свои ошибки.
— Кто сейчас главный конкурент «Торпедо» в чемпионате?
— Сейчас все матчи непредсказуемые. Но логичнее всего сказать, что те команды, которые находятся в нижней части таблицы, все рядом.
— Какова цель на сезон?
— Закрепиться в РПЛ. Мы находимся не там, где хотелось бы. Но мы работаем и двигаемся дальше. Реально ли остаться в РПЛ? Сейчас двенадцатый тур, впереди еще много игр.
После 12 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице. В 12 матчах клуб набрал всего 6 очков.