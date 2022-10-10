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Сегодня, 10:06

Полузащитник «Торпедо» Кожемякин: «Находимся не там, где хотелось бы. Но мы работаем и двигаемся дальше»

Полузащитник «Торпедо» Кожемякин оценил результаты команды в РПЛ
Дмитрий Барулев

Полузащитник «Торпедо» Олег Кожемякин в разговоре с «СЭ» оценил положение команды.

— Что получилось и не получилось в матче?

— Получилось оставить ворота в неприкосновенности. В атаке не все удалось, будем над этим работать.

— Как оценивает сейчас положение «Торпедо»? Есть прогресс?

— Безусловно. Мы набираем очки. Если это не поражение — это все равно шаг вперед. Наверное, мы что-то делаем правильно и исправляем свои ошибки.

— Кто сейчас главный конкурент «Торпедо» в чемпионате?

— Сейчас все матчи непредсказуемые. Но логичнее всего сказать, что те команды, которые находятся в нижней части таблицы, все рядом.

— Какова цель на сезон?

— Закрепиться в РПЛ. Мы находимся не там, где хотелось бы. Но мы работаем и двигаемся дальше. Реально ли остаться в РПЛ? Сейчас двенадцатый тур, впереди еще много игр.

После 12 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице. В 12 матчах клуб набрал всего 6 очков.

ФК Торпедо (Москва)
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