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Полузащитник «Торпедо» Нефтуллин — о победе над «Факелом»: «Мы хотим остаться в РПЛ»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо» Равиль Нефтуллин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе над «Факелом» (2:0) в 22-м туре РПЛ.

— Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал, что созванивался с вами и сказал, чтобы вы били, но только закрытыми глазами.
— Хочу передать привет Денису Маслову. Видел от него сообщение за день до игры. Мы с ним действительно общались. Он мне сказал, чтобы я пользовался своим главным оружием — это удар. Своим голом я обрадовал в первую очередь его. И, надеюсь, что принес команде пользу.

— Какое настроение у команды после победы?
— Появилось чувство радости, что мы можем играть уверенно и побеждать. Мы сделали, несмотря на все перестановки в клубе, то, что должны были сделать. Давно не было у команды чувство победы, но не стоит обольщаться. Впереди много игр. Мы сделали небольшой шаг к тому, к чему стремимся. Мы хотим остаться в РПЛ.

«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. Эта победа стала для москвичей третьей в этом сезоне и первой для нового главного тренера Жозепа Клотета.

Футбол
ФК Торпедо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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