Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев в интервью «СЭ» поделился мнением о работе под руководством Виктора Гончаренко.

— Зимой Виктор Гончаренко признавался: одна из вещей, которые нужно прокачать в «Урале», — физика игроков. У него тяжелые сборы?

— Конечно, устаешь. Но если в отпуске готовиться и держать себя в тонусе, то терпимо. Сложно было, когда я не готовился — на любительском уровне и во второй лиге. В те времена не следил за восстановлением, питанием, сном. Не работал в тренажерном зале. Из-за этого нагрузки переносились в разы тяжелее — приходилось включать морально-волевые.

— Самые убийственные сборы в карьере?

— На просмотре в «Афипсе» (в сезоне-2017/18 клуб провел последний сезон в зоне «Юг» ПФЛ и был расформирован. — Прим. «СЭ»). Все, кто туда приезжал, должны были в первый день пробежать на скорость 12 километров. Я справился, потому что готовился. Но вот со мной бежал вратарь — он был в шоке! Я поддерживал его как мог: «Давай, мужик, терпи!»

На следующий день нам устроили спринты «лесенкой»: 600 метров, 300, 100. Это тоже нереально сложно. Тренировались мы в двухразовом режиме. На четвертый день была просмотровая игра. После которой меня и отцепили...

Очень хорошо запомнил то время — ноги гудели так, что утром не мог сесть на унитаз! За четыре дня будто прошел полноценные сборы.

— С приходом Гончаренко «Урал» идет чуть ли не в чемпионском темпе. За счет чего вы так прибавили?

— Многое изменилось. Во-первых, за счет трансферов выросла конкуренция. Во-вторых, у Гончаренко в принципе немного иной подход к тренировкам — и другая интенсивность. Тренер стал много общаться с игроками, обращать внимание на нюансы: мотивацию, агрессию в игре. Мы начали активнее работать в прессинге и заставлять соперников ошибаться. Все это дало результат, который хочется перенести на вторую часть сезона, а также на Кубок.

Полное интервью Андрея Егорычева «СЭ» здесь