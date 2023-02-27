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Егорычев — о цели в карьере: «Хочу уехать в Европу. Не считаю, что нас там никто не ждет»

Андрей Егорычев рассказал о главной мечте в профессиональной карьере
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев в интервью «СЭ» рассказал о главной мечте в профессиональной карьере.

— Ты уже исполнил мечту, в 25 пробившись в премьер-лигу. Есть еще цели?

— Мечтаю сыграть в Лиге чемпионов. Но это именно мечта, а цель — прогрессировать и уехать в Европу. Можно, конечно, размышлять, что это нереально и что в Европе нас сейчас никто не ждет. Но, на мой взгляд, это очень ограниченные убеждения. Считаю, все возможно!

В этом сезоне на счету 30-летнего полузащитника 15 матчей за «Урал» во всех турнирах, 1 гол и 1 результативная передача.

Полное интервью Андрея Егорычева «СЭ» здесь

Андрей Егорычев
Футбол
РПЛ
ФК Урал
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